德黑蘭愈受壓愈強硬 華府陷兩難

伊朗欲保面子 難拿揑平衡

奧巴馬時代曾任副國務卿、有份開啟伊朗核談判的伯恩斯（William J. Burns）向《紐約時報》直言，如果伊朗確是船舶遇襲案的幕後黑手，將是鹵莽和危險之舉，但這也反特朗普強壓策略令德黑蘭欠缺迴旋餘地，最危險的是兩國強硬派互相助長對方氣焰，為局勢升級開路。

《紐時》引述華府高官指，中央司令部原先曾要求增派近2萬人到中東，署理防長沙納漢和參謀長聯席會議主席鄧福德原準備在前日會議時披露，特朗普曾告訴國防部減少區內美軍和華府對中東現時戰事的參與，避免跟伊朗直接衝突，但後來中央司令部改為要求增撥海空軍力以保護區內美軍和阻嚇伊朗攻擊。

紐時：特朗普籲避免與伊朗直接衝突

上述爭論反映華府對軍事遏制伊朗的兩難，而伊朗內部同時也有掙扎。伊朗急於擺脫華府制裁，甚至宣布暫停部分伊朗核協議，施壓歐洲和中俄保證石油出口，又曾威脅要封鎖霍爾木茲海峽打擊海灣各國油氣出口，但此舉又恐觸發戰爭。卡內基和平基金會伊朗問題專家薩德杰普爾（Karim Sadjadpour）形容，伊朗最高精神領袖哈梅內伊正謹慎調整對特朗普施壓的回應，「倘若他回應得不足夠，將有丟失面子的風險。但如果他回應過度，又有失去冷靜的風險」。

（紐約時報）