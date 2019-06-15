阿曼灣運油輪遇襲 伊朗否認 美影片指控事後拆彈毁證

影片疑顯示軍艇靠近油輪拆吸附雷

美軍公布的黑白影片顯示一艘載着十數人的細小軍艇駛近遇襲的日本運油輪「Kokuka Courageous」，有人站在艇首移走油輪船身上一些物件，其後駛離現場。中央司令部說：「當地時間下午4時10分，一艘IRGC Gashti Class巡邏艇靠近（油輪）Kokuka Courageous，並被發現及拍下從Kokuka Courageous上移除未爆吸附雷（limpet mine）。」從中央司令部公布的另一相片顯示，遇襲油輪船身有兩處攻擊痕迹，一處是受損位置，另一處懷疑是未爆的吸附彈。

遇襲日本油輪的營運商表示，該船受到兩波襲擊，相隔3小時，而根據船員所述，他們親眼看到船身遭「飛行物」擊中，之後就發生爆炸。營運商表示，事後獲救的21名船員昨日已返回船上，協助該船前往附近港口。

船員：遭「飛行物」擊中後爆炸

美國有線新聞網絡（CNN）則引述4名美國官員消息，指伊朗軍艇到場時，美國「林肯」號航母戰鬥群的驅逐艦「班布里奇」號（USS Bainbridge）、一架P-8海上巡邏機和一架無人機已到場4小時。報道稱，美軍當時已警告伊朗船隻不要駛近，干預正在救人的「班布里奇」號。《華盛頓郵報》則引述美方消息指，水雷是一艘伊朗快艇裝設。國防部官員相信這些伊朗水手是來毁滅證據。美軍中央司令部發表聲明，稱不會容忍任何干預旗下軍艦行動的意圖，已派出「梅森」號驅逐艦（USS Mason）前往支援「班布里奇」號，但堅持無意捲入衝突。

美軍公布影片似是佐證了同日較早前蓬佩奧的指控，他表示「根據情報、所使用武器和執行任務所需技能」，美方相信兩艘油輪的襲擊事件是伊朗軍隊所為，強調伊朗須為近期連串針對油輪的襲擊負上責任，但他當時未提出任何證據。總統特朗普昨日亦堅稱所有迹象顯示今次是伊朗所為。視伊朗為敵人的沙特阿拉伯，外交國務大臣朱拜爾昨日表明，無理由不同意蓬佩奧的說法。在上月阿聯酋富查伊拉港口對出的油輪遇襲案後，利雅得亦堅稱德黑蘭是幕後黑手。

伊朗外長：有人挑起衝突

不過，伊朗否認與事件有關，外長扎里夫更指有其他單位企圖挑起美伊衝突，亦質疑事發時適值日本首相安倍晉三訪問，時機「可疑」。但蓬佩奧質疑，伊朗此舉旨在羞辱日方。安倍此行有為華府傳話之意，但哈梅內伊表明無意再跟美國談判，特朗普隨即在Twitter回應稱：「考慮達成協議是太早了，他們未準備好，我們也沒！」

（紐約時報/CNN/衛報）