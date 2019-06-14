經濟結構有別歐洲 周永新：港難減工時

八成服務業 立法保障福利較實際

周永新認為，若在本港推行4天工作制，或會增加勞工需求而造成短缺，相比之下歐洲國家的失業率普遍較高，縮短工時製造的空缺可分配給其他人。統計處的數據顯示，香港本年首個季度的失業率為2.8%。英國近年失業率持續下降，惟同期的失業率仍有3.8%，歐盟整體的失業率則為6.4%。

根據統計處在去年5至6月的調查，香港全職僱員每周工作時數中位數為44小時，其中飲食業、物業管理、保安及清潔服務等更超過50小時。在2016年瑞銀（UBS）做的調查中，香港打工仔每周平均工時超過50小時，成為全球工時最長的城市。至於同樣工時高的日本近年則有更多企業採取4天工作制，例如雅虎自2017年起，允許家中有幼兒或長者的員工在周末外多放一天假，以便照顧家人，惟同時會削減假日的薪金。周永新認為香港的最低工資未能追上物價，不少基層勞工寧願多上班，亦不希望減薪。