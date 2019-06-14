4天工作周 不同工種成效參差 專家：恐擴大基層白領差距

明報記者 陳籽穎

今年1月在瑞士舉行的世界經濟論壇會議上，賓夕法尼亞大學心理學家格朗（Adam Grant）提出4天工作周有助改善員工專注力，從而提升其生產力、創意及工作質素，亦可增加員工對公司的忠誠度。近年不少案例都能印證其說法，例如新西蘭信託公司「Perpetual Guardian」去年推行試驗計劃，讓全體240名員工一周工作4天，並維持原本的每天工時及薪金，最終發現員工壓力減輕，生產力反而上升了20%，引起全球關注。於3年前實行4天工作周的英國市場推廣公司「Pursuit Marketing」亦表示，員工請病假的次數下降至最低點，而且措施有助吸引並留住人才，節省委託獵頭公司的費用。

全球第二大的醫學研究贊助機構「惠康基金會」（Wellcome Trust）在今年1月展開諮詢，探討能否為倫敦總部約800名員工推行4天工作試驗計劃，成為英國4天工作周浪潮中最大規模的公司，惟該公司在4月決定放棄計劃。其政策主管懷廷（Ed Whiting）指出，公司內部有員工擔心會將5天的工作量壓縮為4天，反而增加壓力，而且不少人本來已為照顧家庭而轉做兼職，憂慮公司若決定在他們原定的上班日休息，或會改變其上班時間表，影響育兒或公餘安排。他又指公司有多個不同工種，部分後台及支援工作如科技支援、人力資源部等或難以推行4天工作周，擔心會造成不公平。

大部分成功個案來自商界創科

目前大部分成功個案均來自商界或創科行業，以在辨公室工作的專業人士為主。英國皇家文藝學會（Royal Society of Arts）未來工作中心的經濟學者辛格（Asheem Singh）認為，目前只有個別行業如市場推廣及金融等較易轉為4天工作制，而醫療保健等行業的工作性質，則要求員工須於特定時間在工作場所出現。瑞典有公立安老院就曾推行兩年的試驗計劃，將員工每天的工時由8小時減少至6小時。雖然員工請病假的情况好轉，惟安老院有別於辦公室，全天候都需要員工在場，縮短工時令安老院人手短缺，反而需要花更多金錢增聘員工，最終暫停試驗。

學者：倘全面推行 或需經濟干預

辛格擔心若只有部分行業轉為4天工作制，將會令勞動力分成兩層，白領的專業人士能夠每周工作4天，較基層的工人則要維持5天工作。同一機構的研究員梅森（Rich Mason）則指出，科技進步有助推動自動化，從而減低勞工工時，惟依然難免只有個別行業受惠。他認為未來若要在所有行業推行4天工作制，當局或需採取經濟干預措施，例如為部分行業提供補助。