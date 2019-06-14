特朗普稱增兵波蘭 俄忌憚無人諜機

特朗普說：「我們可能從德國抽調士兵，或是從其他地區調派。歐洲的美軍人數不會增加。」他又趁機批評德國對北約的軍事開支承諾，指德國的開支只佔GDP的1%，並非2%，而駐德美軍達到5.2萬人，且已部署很長時間，所以雙方同意的話，可以從中調兵到波蘭。杜達則感謝特朗普對波蘭的好意和體諒，今次是他一年內第二度訪美，以慶祝波蘭加入北約20周年及共產政權在波蘭倒台30周年。

雙方簽署的協議確認加強國防合作，當中包括波蘭為1000名輪流派駐的美軍興建設施。然而特朗普後來改稱將派兵人數為2000人，國防部暫未確認真正人數，亦未知美軍派兵的開支如何分擔。波蘭多次爭取美國在波蘭永久部署士兵，應對俄羅斯在該區的影響力，然而特朗普在記者會表示不會談及永久駐兵的問題。

駐軍涉及承擔駐軍開支的問題，波蘭提出支付20億美元（約156億港元），但英國廣播公司（BBC）指金額只能負擔基地初期建設的費用；另外建設永久基地亦可能違反1997年北約與俄羅斯簽署的協議。俄羅斯新聞社（RIA）引述副外長里雅布科夫報道，指俄方對美國在波蘭部署無人間諜機表示關注，指美方做法反映華府的侵略意圖。

不抗拒外國再供大選黑材料

同日特朗普在橢圓形辦公室另外接受美國廣播公司（ABC）訪問，被問及若有外國政府表示掌握到他在2020年總統大選對手的黑材料，並查詢他要否觀看時，特朗普表示會想看這些資料。他否認這情况是外國政府干預美國選舉，又表示不會通知聯邦調查局（FBI）。

（ABC/金融時報/BBC）