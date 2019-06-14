美漢認姦殺華女學者割頭 着迷連環殺人犯 自稱犯13案

綁架26歲女事主 棒球棍扑頭

伊利諾伊州中部助理檢察官米勒（Eugene Miller）表示，克里斯坦森對多名連環殺人犯相當着迷，如1970年代殺死數十名女性的邦迪（Bundy）。米勒披露的案情稱，克里斯坦森行兇當天尋找犯案目標時發現章瑩穎，後來帶章到他的住所後，用棒球棍痛擊她的頭後將她強姦，最後用刀刺她的頸再割下頭顱。案情透露，章瑩穎失蹤當天較早時，克里斯坦森曾假扮警察嘗試誘拐其他人上車行兇。米勒表示，克里斯坦森供稱章瑩穎是他下手的第13個受害人，但沒證據支持他的供辭。

克里斯坦森的代表律師塔塞夫（George Taseff）嘗試避免令被告遭判死刑，否認檢察官所描述的情節。他指克里斯坦森受到感情問題困擾，犯案當日早上發現女友與另一名男子在一起，心情跌落谷底而買醉，後來遇到章瑩穎而犯案。

「無屍命案」罪成有先例

26歲的章瑩穎在2017年4月，到伊利諾伊州大學香檳分校的自然資源和環境科學學院擔任一年訪問學者，但6月9日有報告指她失蹤；克里斯坦森是同校物理系助教。警方調查閉路電視片段，發現她曾登上疑犯的黑色汽車，那短片亦是她生前的最後片段。當局至今仍未找到章瑩穎的遺體。克里斯坦森曾表示，當局永遠不會找到。美國曾有檢方依靠間接證據令「無屍命案」被告入罪的案例。

法庭文件指克里斯坦森就濫用處方藥物和酗酒尋求治療，亦有自殺及殺人的念頭。女死者的家人上周五亦對疑犯及兩名大學社工過失致他人死亡、疏忽提出民事訴訟，並質疑疑犯的心理健康問題。

（路透社/法新社）