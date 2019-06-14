電郵揭朱克伯格早悉fb泄私隱問題

消息人士透露其中一份電郵，指朱克伯格曾向職員查詢一個應用程式的問題。該程式能夠建立儲存數以千萬計fb用戶數資料的資料庫，並能在該程式開發商的網頁披露資料而不受用戶在fb的私隱設定的影響。朱克伯格希望得知這種大規模搜集資訊的做法是否可行，而fb能否阻止開發商披露資料；有職員回應稱做法可行，不少程式開發商都在做相同的事，但這是個複雜議題。消息人士指最後fb暫停有關程式，但沒進一步處理這個更廣泛的問題。

fb：沒違與FTC協議

Fb在2011年與FTC達成協議，要求fb分享用戶資料予第3方公司時通知用戶，及禁止fb的欺騙性做法。然而去年fb被揭發讓「劍橋分析」公司，涉利用fb用戶數據幫助總統特朗普競選，FTC遂重啟調查fb有否違反協議。

《華爾街日報》稱fb尋求就劍橋分析事件與FTC和解，今年4月fb表示預計支付50億美元（約390億港元）作為協議一部分。

（綜合報道）