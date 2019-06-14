電郵揭朱克伯格早悉fb泄私隱問題

【明報專訊】《華爾街日報》周三（12日）引述消息人士透露，社交網站facebook創辦人朱克伯格可能早得悉公司在處理用戶私隱資料方面存在有問題的做法。報道指美國聯邦貿易委員會（FTC）調查fb提交的電郵，顯示朱克伯格2012年4月已曾向fb聯員查詢一款可儲存及披露用戶資料的應用程式的相關問題。fb周三（12日）回應指朱克伯格或fb都沒有違反與FTC的協議。
消息人士透露其中一份電郵，指朱克伯格曾向職員查詢一個應用程式的問題。該程式能夠建立儲存數以千萬計fb用戶數資料的資料庫，並能在該程式開發商的網頁披露資料而不受用戶在fb的私隱設定的影響。朱克伯格希望得知這種大規模搜集資訊的做法是否可行，而fb能否阻止開發商披露資料；有職員回應稱做法可行，不少程式開發商都在做相同的事，但這是個複雜議題。消息人士指最後fb暫停有關程式，但沒進一步處理這個更廣泛的問題。
fb：沒違與FTC協議
Fb在2011年與FTC達成協議，要求fb分享用戶資料予第3方公司時通知用戶，及禁止fb的欺騙性做法。然而去年fb被揭發讓「劍橋分析」公司，涉利用fb用戶數據幫助總統特朗普競選，FTC遂重啟調查fb有否違反協議。
《華爾街日報》稱fb尋求就劍橋分析事件與FTC和解，今年4月fb表示預計支付50億美元（約390億港元）作為協議一部分。
（綜合報道）
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