約翰遜選黨魁拔頭籌 未穩操勝券

昨日的秘密投票在下議院舉行，由313名下議員參與，10名候選人須取最少17名黨友議員支持才能留下競選。結果前下議院黨領袖利雅華、前首席黨鞭哈珀和前就業大臣麥蔚宜首先出局，國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）反而意外留低，甚至被黨友認為是後勁可期的黑馬。環境大臣高文浩、前脫歐事務大臣藍韜文、內政大臣賈偉德和衞生大臣夏國賢亦也躋身下周舉行的新一輪投票，最終黨選會篩剩兩名候選人，交由全體黨友投票定勝負。

施達偉未出局 被視黑馬

BBC分析指出，2001年和2005年的黨魁選舉，前防相博文高和前脫歐事務大臣戴德偉都曾在首輪投票排第一，但最終都緣慳黨魁之位，前者甚至提前出局。其他分析則提到，脫歐立場較溫和的侯俊偉得到黨內溫和派領袖盧綺婷支持，氣勢漸升，至於高文浩則因被翻早年吸毒舊帳，聲望重挫。

約翰遜周三正式開始競選工程，表明新政府會有「新使命、新樂觀和新決斷」，可在10月31日或之前按修訂後的協議脫歐，同時強調決心在當天或之前脫歐，無論是否達成協議。他強調自己不會尋求無協議脫歐，亦不認為會發展到那一步，但有責任為此全力和認真準備。

工黨則試圖預先在國會阻撓無協議脫歐卻失敗，其支持的控制國會議程次序的法案以11票之差被否決，被視為對約翰遜的好消息。工黨影子脫歐事務大臣施紀賢強調，該黨會延續跨黨派努力，以阻止無協議脫歐發生，「任何保守黨黨魁候選人都應知道，國會將繼續對抗無協議脫歐」。不過留歐派保守黨人利凱輝承認，國會也許已用盡選項。

（天空電視台/BBC/衛報）