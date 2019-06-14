適逢安倍訪問 伊朗外長稱可疑

伊朗外長扎里夫稱，在安倍跟伊朗最高領袖哈梅內伊會面之際，傳出跟日本有關的油輪受襲，「『可疑』並不足以形容今晨發生的事」。在美國廢除核協議和重啟制裁後，伊朗曾威脅要封鎖霍爾木茲海峽，以打擊沙特等的輸油路線作報復，因此附近海域的風吹草動，德黑蘭即成懷疑對象。魯哈尼昨日強調，波斯灣的安全對伊朗有高度重要性，但議長阿里拉里賈尼周三曾稱，倘若德黑蘭未能賣油，或要改變對待核協議的態度。

哈梅內伊質疑特朗普談判誠意

安倍晉三是1979年伊朗革命以來首名到訪的日揆，同時要為特朗普向德黑蘭傳話。他昨日會見魯哈尼後，敦促德黑蘭發揮在加強中東和平穩定上發揮有建設的作用，警告有可能意外衝突。哈梅內伊卻在Twitter表明，不認為特朗普值得傳話，稱無意回覆對方。他質疑特朗普訪日時要求安倍傳話，回國後即宣布制裁伊朗石油化工業，質疑特朗普想談判的誠意。

這次襲擊黑手未明，但伊朗支持的也門胡塞武裝組織近期加強向沙特施襲，包括最新一宗向艾卜哈機場發射導彈，導致至少26人傷。分析擔心，沙特產油設施將成攻擊目標，令全球石油供應受擾亂。

（綜合報道）