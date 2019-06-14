一月兩宗 阿曼灣油輪遇襲 黑手未明 運油要道再起風雲

兩艘油輪在伊朗東南部城市賈斯克對開約40至45公里的水域起火。據伊朗通訊社（IRNA）報道，屬於挪威公司「前線」（Frontline）的油輪「Front Altair」在當地時間周四早上8時50分起火，第二艘油輪則在1小時後起火，伊朗派出搜救隊協助救起船員，並將他們送到賈斯克港口。美國駐巴林的第五艦隊亦證實，先後於早上6時12分及7時收到求救信號，隨後派出班布里奇號驅逐艦救援。

台日船舶出事 伊朗救人

涉事油輪「Front Altair」掛馬紹爾群島國旗，現由台灣中油公司租用，原定由卡塔爾運載7.5萬噸的石腦油到台灣，船上23名船員全部登上救援船獲救。該公司石化事業部執行長吳義芳昨交代情况時，稱油輪疑似遭不明魚雷擊中，挪威海事處亦稱油輪發生了3次爆炸。另一艘油輪則為日本海運公司國華產業的「Kokuka Courageous」，掛巴拿馬國旗，原定由沙特阿拉伯駛往新加坡，船上載有2.5萬噸甲醇，21名船員當中有1人受輕傷。日本經濟貿易產業大臣世耕弘成確認事件，該公司社長堅田豐則指船在3小時內遭受兩次炮擊。

霍爾木茲海峽一帶上月12日亦有4艘商船受襲，分別屬於沙特、阿聯酋及挪威，3個涉事國亦稱事件為「複雜且經過協調的行動」，相信是由代表某國的人策動，估計是有專人駕駛快艇，讓受訓的潛水員利用「吸附雷」（limpet mine）施襲。事發當時正值美伊關係開始緊張，美國及沙特均將事件矛頭指向伊朗，惟並沒提出具體證據。沙特及阿聯酋向來支持美國強硬對付伊朗，事件令波斯灣局勢陷入僵局。

原油價升 船舶保險金增

伊朗外長扎里夫形容今次事件有可疑，促請展開地區對話，伊朗亦已派出直升機到油輪所在位置調查。俄羅斯副外長里雅布科夫（Sergei Ryabkov）促各界切勿急於將意外歸咎伊朗，歐盟則呼籲以「最大限度地克制」避免該地區的局勢升級。

事件發生後油價上升近4%，布倫特原油每桶約62美元。國際獨立油輪船主協會（INTERTANKO）指出，目前全球有三成海運原油經過霍爾木茲海峽，如果該地區不再安全，將會影響西方國家的原油供應。有倫敦船舶經紀公司亦表示，自上月發生遇襲事件，途經波斯灣一帶的貨物和船舶保險金已明顯提升，相信今次事件將會導致價格繼續上升。

（路透社/法新社）