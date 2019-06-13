AI造假片惡搞朱克伯格 fb把關成疑

AI深度合成技術惹憂慮

今次的影片由兩名藝術家及以色列廣告公司Canny AI共同創作，片中經惡搞的朱克伯格說：「試想像一下：數十億人被盜取的數據、所有秘密、生活以至未來全都掌控於一個人手中（暗指朱克伯格）……這歸功於Spectre（影片創作者最新藝術裝置的名稱），它令我明暸掌控數據，就等同掌控未來。」

對於今次的惡搞影片，Instagram發言人表示，若第三方審查機構判斷影片為錯誤資訊，該平台將會從推薦內容的界面中過濾有關資訊。

事件亦引起外界對「deepfake」技術的關注，它利用AI的機器學習（machine learning），能夠製作出像真度極高的合成影片，有專家警告有關技術可能會被用作推廣產品，甚至操縱選舉。

（衛報/華爾街日報）