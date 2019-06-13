大馬土著部落爆不明疾病 逾半感染

《星洲日報》周二報道，出事的是生活於吉蘭丹州（Kelantan）南部話望生縣（Jajahan Machang）瓜拉哥國家公園的巴迪族（Batek）原住民，村中共有185人。5月2日出現首宗63歲婦人的病例以來，已有14人死亡，包括3名僅7個月大的嬰兒、一個5歲小童等，皆死於肺炎。死亡個案相隔1至8天。衛生部長稱，患病者佔瓜拉哥部落53.3％，83人入院，有病重者要接受深切治療。

一個月死14人

當地政府封鎖了該區，調查是否傳染性疾病，或是鄰近礦場衍生的污染和毒性所致。不過由於部落習慣把屍體埋於森林深處，當局迄今只找到兩具病死者屍首解剖檢驗。目前排除細菌感染鉤體病、肺癆的可能。肺癆通過咳嗽及打噴嚏在空氣中傳播；鉤體病則可透過動物尿液傳播。兩名死者胸部有受微生物感染迹象，但待確認是病毒抑或細菌所致。

巴迪族為馬來西亞三大土著之一，以歷史而言最為悠久，目前約有12個聚居點，主要在稱為「家園」的吉蘭丹州雨林內遊牧生活。《星洲日報》稱巴迪族原住民開始撤離他們的村落，其中約100人走出森林，前往政府設置的臨時安頓地以獲援助；其餘因為害怕外界，仍留在森林。32歲原住民英佳布耐說，他的妻子和4個孩子都染病入院，他懷疑自己也受感染，擔心傳染別人，所以原本打算留在部落，後得悉有政府援助，他徒步到政府設置的臨時安頓地，接受檢查。

副首相旺阿茲莎周二召開緊急會議討論原住民集體死亡事件，並計劃周五到當地視察。

（星洲日報/衛報）