安華相位潛在對手 大馬部長捲性醜聞

周二凌晨有人在WhatsApp建立群組邀記者加入，並上傳一張短片截圖及3段性愛影片，以及可能是片中兩人的通話紀錄及寫有阿茲敏名字的銀行轉帳收據。星馬傳媒報道，影片拍於一間昏暗的房間，兩名全身赤裸男子在牀上摟抱及口交等。昨日凌晨，原產業副部長三蘇依斯干達的27歲高級機要秘書哈茲阿茲（Haziq Aziz）發布短片，自揭是該性愛短片的男主角之一，更指片中另一男子是阿茲敏。哈茲阿茲說該片是未經他同意下拍攝，時間是山打根補選期間的5月11日，地點是福朋酒店（Four Points）房間內。他又批評阿茲敏沒有資格當國家領袖，要求反貪會徹查對方涉貪的指控。

男同性戀性愛片瘋傳 否認是主角

阿茲敏昨午發聲明強烈否則自己是片中主角，炮轟這次誹謗污衊是針對他人格和名譽的謀殺，意圖摧毁其政治生涯及轉移對迫切政治議題的視線，表示會採取法律行動揪出罪魁禍首。現任首相馬哈蒂爾曾承諾會交權給前副首相、現任公正黨主席的安華，54歲的阿茲敏被視為黨內最有力挑戰安華任首相的人。安華昨表示，已跟阿茲敏通電話，但拒絕透露詳情。

周二下午，反對黨巫統最高理事洛曼到反貪會總部，要求反貪會調查一筆存入阿茲敏銀行戶口的可疑款項。根據銀行文件資料顯示，這筆錢是在2017年12月阿茲敏任雪蘭莪州務大臣時，存入其外國銀行戶口，款項為74.14萬美元（約578萬港元）。

（當今大馬/星洲日報）