父姦女脫罪 日掀示威潮 「受害人無反抗」難入罪 過時法例惹民憤

日本國會2017年修訂有百年歷史的強姦法，包括受害人不再局限於女性，且加重刑罰。不過改革未有觸及一項受爭議要求，就是檢方必須證明案件涉及暴力或恐嚇，或受害人「無能力抵抗」，才能判定為強姦罪。

「鮮花示威」集會蔓延9市

基於這個法律標準，近期多宗強姦案的被告獲無罪釋放，包括今年3月名古屋法院判處一名被控強姦19歲女兒的父親無罪。女事主被父性侵多年，雖然她並非自願與父親發生性行為，但法庭認為她並不是無能力反抗，因此判其父脫罪。專門處理性侵案的律師村田友子稱，有關案件要求證明受害人心理上無力抵抗極為嚴苛。另一案件是3月12日福岡法院判處一名被控強姦醉酒女子的男子無罪，該女子當日喝醉昏睡，法庭基於被告「誤以為」受害人同意和其發生性行為，而判他無罪。

這些判決激起有女性今年4月發起「鮮花示威運動」，要求改革反強姦法。目前運動已擴至9個城市，包括札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、神戶、山口、福岡及鹿兒島，各市數百性侵受害人及其支持者每月都會舉行集會，手持鮮花抗議。她們批評法例要受害人負上不公平的重擔，阻止受害者挺身而出。16歲時曾被輪姦的岩田美佐周二在東京車站附近示威，她說：「我們持續對性暴力說不，並為此發聲，希望這條不合理的法例會改變。」54歲專治性侵受害人的精神科醫生白川美也子憶述19歲被一名年長男子強姦，當時嚇得腦袋一片空白，不敢動彈，「當我意識到時，他已經在我身上」。她因姦成孕後墮胎，未有報警。

英國、德國和加拿大等發達國家，已將所有非自願性交等同強姦罪，有份組織「鮮花示威」的女權作家北原美野裡說：「從受害人的角度討論性暴力是世界潮流，是時候改革日本的法律制度和社會。」

（路透社/共同社）