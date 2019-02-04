撐反腐記者聲討警察 俄400人被捕

莫斯科警貼「頂包」證據照片

36歲的戈盧諾夫（Ivan Golunov）受僱於拉脫維亞獨立傳媒Meduza，他上周被警方指控藏有違禁藥物和毒品，落案起訴他企圖生產、運送或販賣毒品。莫斯科法官上周六（8日）下令他在家軟禁兩個月。戈盧諾夫堅稱無辜，其支持者亦指他是因工作關係被人插贓嫁禍。俄羅斯3家大報周二亦採取非常行動，在頭版刊登同樣標題，抗議戈盧諾夫遭栽贓，有批評者聲言會發動大示威聲援他。

在群情洶湧下，內政部長高洛高錫夫（Vladimir Kolokoltsev）表示，由於缺乏證據，宣布撤銷對戈盧諾夫的刑事指控。莫斯科警方隨後承認，在其網站上登出、聲稱從戈盧諾夫家中搜出吸毒用品的照片，涉及物品並非來自他家。高洛高錫夫表示，涉案的警官在接受調查前將暫時停職，他打算請求總統普京解除莫斯科一警察部門的主管和負責莫斯科控毒的高級警官的職務。

戈盧諾夫走出莫斯科市中心的警局時，受到數百名記者和旁觀者歡呼，他稱今後將繼續揭露貪腐，希望其他記者不要遭受類似折磨，並表示將繼續調查陷害他的警官等人。Meduza總編輯科爾帕科夫形容這是「勝利」，「我在哭」。歐盟對戈盧諾夫獲釋表示歡迎，但稱俄羅斯的情况仍令人憂慮。

（綜合報道）