俄拉攏非洲國家 削美影響力

有關文件由倫敦調查組織「檔案中心」（Dossier Center）披露，該組織由俄國前石油大亨、總統普京政敵霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）資助。文件指出，計劃由普京親密盟友、富商普里戈任（Yevgeny Prigozhin）主導，他曾被指在2016年干預美國大選，並有份資助私人軍事企業Wagner Group，派僱傭兵到敘利亞及烏克蘭等。文件指與普里戈任有連繫的企業活動，均曾與俄國外交及國防部內的高級官員協調。

普京政敵資助調查披露

文件包括多張去年12月在有關企業職員間流傳的地圖，顯示中非共和國、蘇丹及馬達加斯加為俄國最友好國家，中非共和國的友好程度更達83%。文件聲稱俄國協助中非共和國擺脫「親法」的政治人物，並在當地加強軍事部署及建立傳媒機構。該國被視為戰略重地，亦是北部伊斯蘭教及南部基督教之間的緩衝區，有助俄方在非洲大陸擴張勢力，而且俄國公司亦能達成利潤豐厚的礦產交易。

文件亦指俄國曾利用媒體影響蘇丹及馬達加斯加政局，包括建議蘇丹利用假新聞將反政府示威者塑造成「反伊斯蘭」及「親以色列」等形象，又稱馬達加斯加新總統拉喬利納（Andry Rajoelina）勝出與俄方支持有關，因為俄方製作並發行該島最大的報紙。文件提及的其他建議包括建立跨非洲公路和鐵路、設立俄羅斯控制的非政府組織及組織當地會議等。自2014年克里米亞危機後，俄國遭西方制裁，需要重新尋求地緣政治上的盟友及商業機會，令普京開始着眼非洲。俄方目前與20個非洲國家簽訂了軍事合作協議，並將於10月舉行首次俄非峰會，由普京及埃及總統塞西主持，預計屆時會有50個非洲國家領導人出席。

（衛報）