《明報》可信度 報章類別最高

整體閱報比率跌

報告顯示，受訪者最信任的三大傳媒是香港電台新聞、Now TV新聞和《明報》（圖表）；以十分滿分計，3傳媒依次獲整體受訪者評6.89，6.77和6.65分。倘單對用家來說，《明報》得分更達7.48，僅次於香港電台新聞。報告指出，香港唯一公營傳媒香港電台雖然備受議論，上月便被炮轟「支出大、收視低」，但依然堅持編採獨立與履行社會義務，使其新聞獲譽為最具公信力。然而，報告指無綫電視依然主導着大氣電波與互聯網上的新聞。閱報比率則由2017年的48％跌至如今的44％，最多人看的是免費報章。

報告稱，46％香港人信任整體的新聞，在38個國家及地區中排名13，在亞太地區高出第二位澳洲兩個百分點。跟普遍地區一樣，香港人以從網上獲取新聞居多，且較諸星馬澳日台韓，肯花錢訂閱網上新聞——表示付費買網上新聞的，香港有17％，其次是同為16％的星馬。

至於近年屢起非議的facebook等社交媒體新聞，表示相信的香港人縱僅26％，卻仍高於日本、新加坡、台灣、馬來西亞、澳洲、韓國達6至11個百分點。愛循社交媒體、即時通訊等分享新聞者，香港跟大馬同佔51％，其次是台灣的42％和新加坡的41％。

港人相對肯花錢買新聞

此外，報告提到《金融時報》亞洲新聞編輯、香港外國記者會（FCC） 副主席馬凱（Victor Mallet）去年10月被香港入境署拒為其工作簽證續期事件，惹人憂慮香港的新聞自由。另外，如無綫電視、香港01雖然有利潤、建立了良好品牌，但依然裁員，反映經營環境的艱難。

（路透社）