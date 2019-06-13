跨國調查：民眾憂假新聞 拒購真資訊 現「訂閱疲勞」 寧花錢網上娛樂

牛津大學路透新聞研究所公布

今次調查由牛津大學路透新聞研究所聯同澳洲坎培拉大學、奧地利薩爾茨堡大學等多間高等學府所做，於網上訪問了全球38個國家或地區約7.5萬人，聚焦於傳媒網上營運的新模式有何進展、對傳媒的信任與假新聞問題、民粹主義的影響等。調查顯示55%受訪者稱他們關心不實資訊充斥的問題，例如擔心網上資訊難辨真假的英國民眾由去年的58%增至今年的70%，美國67%民眾亦有相同憂慮，較去年上升3個百分點。

報告顯示，民眾普遍對新聞內容信任度偏底，僅42%稱信任新聞內容，較去年下降2個百分點，而信任自己採用的傳媒機構者亦少於一半（49%），至於對透過網上搜尋及社交媒體取得的新聞的信任度更低至33%及23%。

現今全球逾半人口透過網絡獲取新聞資訊。不少傳媒力推網絡付費新聞求存，惟調查顯示，過去6年為網上新聞付費（包括訂閱或捐款等）的人數增幅不大，主要來自挪威（34%）、瑞典（27%）等北歐國家，而美國經歷2016年總統大選後，翌年付費新聞的訂閱人數雖然一度大幅增長，但此後數字大致維持在一成至兩成左右。即使在付費訂閱新聞者較多的國家，大部分讀者都只會訂閱單一新聞來源。

另外，許多國家的民眾都出現所謂「訂閱疲勞」（subscription fatigue），對不斷被不同的傳媒要求訂閱感厭倦。如只能訂閱一項網上服務，37%受訪民眾寧願選擇將有限預算用於Netflex或Spotify等網上娛樂平台，而選擇訂閱新聞的只有7%。

與此同時，民眾雖然對社交平台接觸的新聞有疑慮，但仍是接觸新聞的主要途徑，例如巴西、馬來西亞、南非等國家有半數受訪者稱WhatsApp主要新聞來源，不少源頭更是陌生人組成的群組，增加假新聞流傳的風險。

學者：可信傳媒獲商業成果

報告聯合作者克萊斯（Rasmus Kleis）教授稱，調查反映做出有價值、可信新聞的傳媒日漸能獲得商業成果，但許多民眾認為自己接觸的都是「毫無價值、不可信、不值得付費的新聞」。研究員紐曼（Nic Newman）指出，調查反映大部分民眾儘管明白網上海量的資訊往往令人困惑，未有打算為可靠的網上新聞付費。暫時網上新聞可能仍要維持內容免費、依靠廣告收入的模式生存，蘋果、facebook等科企仍有最大話事權，傳媒競爭勢更為激烈，甚至可能為爭奪讀者注意而損害聲譽，需藉分散營收來源等策略應付。

（路透社/BBC）