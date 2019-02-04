研究：250年近600種植物消失

較自然滅絕預期速度快500倍

英國皇家植物園及瑞典斯德哥爾摩大學的科學家透過實地考察、文獻及植物標本館蒐集數據，檢視了33萬個植物物種。研究發現，在過去250年全球已有571種植物絕種（鳥類、哺乳類和兩棲類動物同期數字為217種），亦較自然滅絕預期的速度快500倍。不過，研究員認為，這數字可能被低估。斯德哥爾摩大學的漢弗來斯博士（Aelys Humphreys）表示，大多數人能說出近幾個世紀滅絕的哺乳類動物或鳥類的名字，但很少有人能說出一種已滅絕的植物名字，「這個研究是我們首次全面了解哪些植物已經滅絕、它們從哪裏消失，以及這種情况發生得有多快」。

植物滅絕重災區是海島和熱帶地區，其中最嚴重的美國夏威夷有79種植物消失，其次為南非、澳洲、巴西、印度和馬達加斯加等。消失的植物包括用於製作精油的智利檀香木，和只生長在大西洋島嶼聖海倫娜（St Helena ）的聖海倫娜橄欖樹。研究員指出，導致植物絕種的主因是人類活動破壞大自然，例如砍伐樹林、將土地轉為耕地等。不過也有被認為已滅絕的植物被重新發現，例如智利番紅花。

海島熱帶地區重災

地球所有生命都依賴植物，它們提供我們呼吸的氧氣和食物。植物滅絕可導致依賴它們生存的其他生物一連串滅絕，例如以植物作食糧和產卵的昆蟲。研究員指出，植物亦是構成全球生態系統的支柱，「所以植物絕種對所有物種都是壞消息」。研究員呼籲採取連串措施阻止植物滅絕，例如記錄全球所有植物、保存植物標本、支持植物學家作重要研究和教育孩子認識本土植物等。

有關報告周一刊登在於《自然生態與演化》期刊。

（BBC/衛報）