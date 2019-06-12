科技新知﹕日商店AI測高買機率 惹道德私隱爭議

市面部分防止盜竊的系統利用臉部識別技術比對刑事紀錄資料，判斷哪些人是小偷，而初創企業Vaak開發的VaakEye則是分析人們的行為，判斷他們是否竊賊。Vaak創辦人田中遼表示，他們讓演算法程式分析長達10萬小時的監控片段，訓練系統去留意所有細節，包括顧客的臉部表情、動作和衣著。該公司的宣傳片段顯示，系統可判斷出被攝人物的性別、身處位置、拿起的貨品，並從他們的行動判斷其會偷竊的機率。

測試系統期間 偷竊減近八成

系統會在小偷行動前發信息到手機提醒店員，及時阻止偷竊。有關技術或有望減低店舖失竊的損失，據「先訊美資全球損耗指數」（Sensormatic Global Shrink Index）統計，2017年全球商戶面對店舖盜竊的成本達到340億美元（約2652億港元）。有商店測試VaakEye期間的偷竊情况大減77%，而系統今年3月正式推出，目前全日本有最少50間商店使用。

英國市場研究公司歐睿國際（Euromonitor）分析員格蘭特（Michelle Grant）提出質疑，指設計系統目的是防止偷竊，但基於此系統而禁止部分人進入商店，又是否合法甚至合乎道德？英國人權組織Liberty成員庫奇曼（Hannah Couchman）亦質疑零售店舖開始充當類似警察的功能，而且人們未必注意到自己受監控，商店如何處理攝影片段亦是疑問，當中涉及私隱問題。

田中遼回應稱系統是分析人們的行為，不是基於種族和性別判斷，又指應否阻止哪些人進店不是軟件開發商去決定：「我們提供可疑、檢測出來的資訊。我們不會斷定誰是罪犯，是由商戶決定。」

法律專家：需澄清適用情况

研究AI問題的法律專家伊斯特漢（Christopher Eastham）指出，立法或監管機構有需要澄清在哪些情况下利用相關技術，才是適當或合乎需要。田中遼同意商戶應貼出告示，讓人們到店內前得悉或會被系統拍攝記錄；政府亦應立法讓商戶公開資料，包括他們如何使用所蒐數據。

（CNN）