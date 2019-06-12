韓人權組織：朝鮮逼民眾看行刑 最小7歲

「朝鮮政權的處決與暗埋葬」報告依據在韓610名朝鮮變節者提供資料，花了4年查證，歸納出朝鮮323個可信的公開執行死刑地點，包括學校、競技場和市場等人潮聚集處。強迫圍觀者人數由數百至逾千不等，安排包括小學生觀看。84名受訪者中，83％表示目擊過處決，53％被迫看超過1次，也有看過10次；觀看時年齡由6歲至年逾60。

灌輸恐懼文化

被處死刑者雖有高級幹部如金正恩姑丈張成澤，但最多的是觸犯偷竊和侵吞財產，其次是殺人強姦等暴行，第3位是「反革命」等政治罪行，第4位是協助變節、偷運人蛇等。處決方式包括1宗餵毒、25宗問吊，294宗由槍擊隊執行，槍決有3名劊子手，每人要射3槍，即死囚會身中9槍死去。行刑前，有時會安排親人公開指摘受刑者和觀看整個過程。行刑後屍首會由貨車送往埋掉或燒掉，不會通知家屬位置。

報告稱，公開處決旨在提醒人民國家有何特定政策立場，但第二個更強的理由是在民眾間灌輸恐懼文化。

不過，報告其中一名作者Ethan Shin接受法新社訪問時稱，朝鮮近年公開處決有減少迹象，可能是受國際壓力所致，但亦有可能只是改在秘密地點舉行，以顯示自己是「正常國家」。

（中央日報/BBC/法新社）