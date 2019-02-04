《華爾街》：金正男是CIA線人

一名提供消息的人士指出，CIA跟金正男有聯繫，但報道指出兩者之間的關係詳情未明。多名已離職美國官員表示，金正男離開朝鮮長居異地多年，在平壤「沒有既知的權力根柢」，不似能提供該國的內部運作細節。官員認為，金正男主要在澳門生活，「幾乎肯定」有跟別的國家——尤其是中國的保安機關接觸。

2017年被殺前曾晤接頭人

2017年2月13日金正男在大馬吉隆坡國際機場，遭越南女子段氏香和印尼女子艾莎以VX神經毒劑殺死。報道指他身處大馬其一原因，就是去見CIA的「接頭人」。當地警方調查後發現，金正男在浮羅交怡度過了幾日，並於死前4日在酒店見過一名美籍韓裔男子。2017年5月，日本《朝日新聞》報道，大馬當局相信金正男當日接觸的男子是美國情報人員。《華盛頓郵報》北京分社負責人法菲爾德（Anna Fifield）周二出版談論金正恩的著作《偉大承繼者》（The Great Successor），也提到金正男的CIA線人身分。

（華爾街日報）