韓人權先驅 金大中遺孀病逝 外界觀望朝鮮「弔唁外交」

韓國統一部昨晨通過開城的兩韓共同聯絡事務所，向朝鮮傳遞李姬鎬的訃文，暫未知金正恩方面的反應。韓國傳媒普遍推測，朝鮮派遣弔唁團的可能性高，並為今年2月底河內「特金會」之後轉冷的朝韓關係，帶來改善機會。2009年8月金大中離世，朝鮮便派出包括勞動黨中央委員會書記金基南、勞動黨統一戰線部長金養建等的6人悼念代表團。當時他們逗留時間雖短，但曾和總統李明博、國會議長等韓方官員會晤。

李姬鎬繼承推動「陽光政策」

李姬鎬2000年6月和時任韓國總統的丈夫金大中歷史性訪問平壤，會晤當年的朝鮮最高領袖金正日。她曾謂，「不能讓下一代無辜承受國家分裂的痛苦」，「希望我們的訪北之行有助改善南北關係」。她在晚年亦積極推動和平統一。2011年12月金正日亡故後，她曾北上弔唁，慰問金正恩。2015年8月，她又曾獲金正恩親書邀請，以人道援助者身分訪問朝鮮4日3夜。

李姬鎬本身也是韓國的婦運先驅。她1922年9月生於日本殖民管治下的首爾，戰後升讀首爾大學師範學院英文科。她在學時便投稿倡議女性求學權，1950年韓戰爆發而往釜山避難期間，與朋友創立「大韓女青年團」開始搞婦運，1952年又和其他婦運領袖創辦「女性問題研究院」，促進韓國婦女人權、法律權利、選舉權等。她又有份推動政府修改家庭法使女性不再從屬於丈夫、兒子，及擴大婦女公職位置。

她在避難時期結識金大中，1962年兩人婚後同為民主鬥士。其夫1971年首次參選總統時，她說過：「若他當選後獨裁，我第一個出來打倒他。」1976年金大中被囚，她示威爭取釋放；1980年金大中被判內亂罪死刑，她向美國總統卡特等請願奔走。其夫海外流亡時，她激勵他要「更強的鬥爭」。

推動和平民主 跨黨派敬重

韓國總統文在寅和不同黨派都敬重她對韓半島和平、兩性平等、推動民主的貢獻。右翼正未來黨黨魁孫鶴圭說，李姬鎬與金大中「在韓國國民主主義及和平歷史上劃下濃墨重彩的一筆，她在為女性和弱者伸張人權方面發揮巨大作用」。極右的自由韓國黨黨魁黃教安讚李姬鎬「為韓國民主主義和人權事業奉獻畢生」。李姬鎬將於本周五出殯，安葬於國立顯忠院。

（綜合報道）