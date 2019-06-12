被罰20億 美鴉片類止痛藥廠申破產

Insys被控在2012至2015年間，賄賂醫生胡亂處方鴉片類藥物給病人，導致病人因服用過量鴉片類藥物而成癮，甚至死亡。涉及的鴉片類舌下噴劑Subsys主要成分為芬太尼，其效力較嗎啡強數倍，主要給末期癌症病人作紓緩之用，但藥廠賄賂醫生，讓他們向毋須服用此藥者處方。藥廠2014年向兩名醫生行賄近26萬美元（約203萬港元），換取他們開出逾600萬美元（約4680萬港元）的Subsys處方。

藥廠最終於上周三（5日）與司法部達成庭外和解，同意支付2.25億美元（約17.55億港元）罰款，但在不足一周內宣布申請破產保護。

賄醫生處方 致病人成癮死亡

由超過1800個州、市和社區組成的集體訴訟案律師表示，他們會繼續對Insys等鴉片類藥廠採取行動，爭取數以十億美元賠償，包括公共財政開支、成癮治療等。

（衛報）