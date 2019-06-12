中國貨「貼牌」避美關稅 越南嚴打

越南海關發表聲明稱，偽造產地和非法轉運貨品的情况，最常見於紡織品、漁農產品、瓷磚、蜂蜜、鋼鐵、鋁和木製品。部分進口商將來自中國的商品以「越南製造」的標籤非法重新包裝，再申請越南產地證明書，然後將之出口到美國、歐洲和日本。聲明指出，其中一宗個案由美國海關揭發，越南一個木產品製造商入口中國木材後，重新改貼標籤再運往美國。越南海關稱，已下令省市部門加強檢查產地證明書杜絕偽造，並會提高罰則。越南國會經濟委員會常任委員杜文辛（Do Van Sinh，音譯）表示，政府擔心允許貼着錯誤標籤的中國產品流入美國，可能會遭到美國處罰。

出口額飈 中美貿戰越南得益

中美貿易戰持續之際，愈來愈多中美及其他地方的企業增加在越南購買及製造貨品，以避開美國關稅。野村控股上周指出，越南迄今成為中美貿易戰中最大得益國，今年首季美國進口越南產品增加40%，增幅為美國進口韓國和台灣的兩倍。美國現已成為越南最大出口市場，去年越南對美國的貿易順差達395億美元（約3090億港元）。

美越近年同因忌諱中國在區內野心而愈走愈近，美國總統特朗普今年2月亦選擇在河內舉行美朝峰會。不過兩國之間仍有貿易摩擦，包括長久以來的鯰魚爭拗。美國伊利諾伊州眾議員拉胡德（Darin Lahood）上周要求當局調查越南最大的蝦產品廠商Minh Phu Seafood，指它為逃避美國對印度急凍蝦的反傾銷稅，將入口的印度急凍蝦在越南稍微加工後，以越南貨品為名透過其美國子公司Mseafood銷售。

（金融時報/彭博社/路透社）