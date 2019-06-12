歐美反猶事件飈升 學者憂成常態

據反誹謗聯盟（ADL）今年4月統計，針對襲擊美國猶太人的個案，由2017年的19宗倍增至2018年的39宗。加州聖迭戈一座猶太教堂4月遭一名白人青年槍擊，造成1死3傷，槍手聲稱是受到3月新西蘭清真寺恐襲和去年10月美國匹茲堡猶太教堂槍擊案啟發。歐洲反猶情况更嚴重，2018年法國發生的反猶案件較2017年大增74%，有逾500宗，包括一名納粹大屠殺生還老婦在巴黎寓所被殺及燒屍，當局認為是反猶襲擊。在德國，2018年反猶襲擊亦激增60%。

極右極左鼓動 特朗普激化矛盾

歐盟調查指出，全歐洲近九成猶太人認為過去5年發生在其國家的反猶事件增加。近年經濟不穩及難民問題，令歐洲極右政黨支持度急升，它們常描繪猶太人是對民族身分認同的威脅。例如匈牙利總理歐爾班便將猶太富豪索羅斯形容為穆斯林難民湧入的秘密煽動者。至於一些極左政客，將猶太人與資本主義的失敗和控制全球經濟的陰謀論聯繫起來，類似的反猶情緒在法國黃背心示威中出現。當反猶事件在網上及街頭急增之際，美國總統特朗普亦激化矛盾，即使白人民族主義者以3K黨形式遊行、做出納粹敬禮手勢，並高呼「猶太人無法取代我們」，特朗普也稱白人至上主義者中也有好人。

（紐約時報）