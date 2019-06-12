幽默諷刺時弊 平衡點拿揑不易

諷刺漫畫引發爭議時有所聞。前漫威漫畫家哈里斯（Mike Harris）早前發表諷刺漫畫，當中一名納粹德國軍官槍殺一名民眾後，身旁的納粹成員說：「如果視他們為一堆細胞會更容易（下手殺害）。」漫畫引用墮胎支持者認為胎兒不屬生命的看法，5月中由保守派網上雜誌American Thinker發布，後來哈里斯上載到fb，結果帳號被禁止貼文3天。法國雜誌《查理周刊》多次刊登諷刺回教先知穆罕默德的漫畫，其巴黎辦公室2015年1月7日更遭恐怖襲擊報復，12人被槍殺。

政治漫畫是吸引讀者注意，以及在嚴肅新聞旁邊提供較輕鬆資訊的媒介，但美國雪城大學傳理學系助理教授格里吉爾（Jennifer Grygiel）質疑，現時政治漫畫能否滿足於現今如此多元化的讀者群，指不少人都轉向在網絡模因（meme）尋找政治議題討論。

里吉爾指出，現在能夠繪畫政治漫畫的人才不多，報社亦鮮有再聘人繪畫政治漫畫，亦是政治漫畫正面對的困難。

本港政治漫畫家尊子昨向本報表示，幽默表達方式只是一種手段，希望讀者有多一種角度了解事件，在政治比較平穩的地方較常出現。然而，在二戰期間同盟國和軸心國亦會利用政治漫畫宣傳，因此它亦可帶鼓動性質，作為一種「戰爭式的文藝工具」。

尊子：港傳媒包容 自己受壓不多

尊子表示，本港對於以非嚴肅方式表達意見的政治漫畫、文章甚至歌曲等都很包容。他表示自己創作政治漫畫受到的壓力不多，與媒體商討合作時會討論創作內容，若他不同意，會選擇放棄合作。尊子亦曾收到一些讀者意見，例如參與遊行時會遇到支持者表示欣賞作品；亦有不同意他看法的人曾去信報社，把他原本的漫畫內容改動，以示反對。

明報記者