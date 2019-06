《紐時》反猶風波 停登政治漫畫 漫畫家無奈：社交網充斥「道德暴徒」

以總理變導盲犬 為失明特朗普引路

目前《紐時》分為國際及國內兩個版本,只有國際版才有刊登政治漫畫。今年4月,該報刊登了一幅從漫畫版權公司「國際漫畫藝術」(CartoonArts International)購入、出自葡萄牙籍藝術家安圖內斯(Antonio Moreira Antunes)手筆的漫畫。他將以色列總理內塔尼亞胡畫成導盲犬,頸部佩戴猶太教大衛星的狗鏈,為戴着猶太教小圓帽及墨鏡的失明美國總統特朗普引路。漫畫隨即被指令人聯想到納粹文宣,引起猶太組織不滿。該報在同一周末又發布另一幅內塔尼亞胡手執大衛星的漫畫,觸發民眾聚集到新聞部門外示威。《紐約時報》兩度就首張漫畫致歉,承認「圖片具冒犯性,刊登有關圖片是錯誤的判斷」,並宣布停止刊登與外部組織聯合出版的漫畫。

被批如納粹文宣惹示威 《紐時》道歉

事件發展至周一,主管社評版的編輯貝內特(James Bennet)發表聲明,指出內部經過一年多的深思熟慮,決定將國際版與國內版保持一致,停止刊登任何政治漫畫。他感謝兩名合約漫畫家沙帕特及王錦松(Heng Kim Song)過去的付出,又表示該報會繼續投資到評論及圖像新聞。

沙帕特同日在個人網站上發表評論,憂慮今次決定不止影響漫畫,而是新聞及社評整體,又稱「社交網站上聚集着道德暴徒」,不留任何思考空間或有意義討論的機會,對編輯部造成打擊。不過他對前景表示樂觀,認為現時是「圖像的時代,在注意力短暫的世界中,圖像的力量前所未見地大」,又在文末貼上他在2015年為《紐時》所畫、紀念《查理周刊》(Charlie Hebdo)槍擊案的漫畫,寄語大眾「沒有幽默感,與死無異」(Without humor, we are all dead)。《華盛頓郵報》的漫畫家特爾奈斯(Ann Telnaes)則形容《紐時》今次的決定「懦弱」,稱會放棄訂閱該報。

去年首奪普立茲「評論漫畫獎」

《紐時》刊登政治漫畫多年,其中由作家哈爾彭(Jake Halpern)及漫畫家斯隆(Michael Sloan)共同創作、反映敘利亞難民家庭生活的一系列漫畫,在2018年為該報奪下首個普立茲「評論漫畫獎」。《紐時》出版人蘇茲貝格(Arthur Gregg Sulzberger)的祖父亦為猶太人。

(CNN/紐約時報)