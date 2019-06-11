女記者組網軍抗假新聞 巡視傳媒fb網頁 理性討論抵制仇恨

#Iamhere成員會利用個人業餘時間，瀏覽主流傳媒的facebook網頁，查閱種族主義、反同性戀等不同性傾向，或宗教、歧視傷殘等仇恨留言，然後集體注入依據事實、合理觀點的持平討論，務求向網民提供不同的觀點，而非直接跟極右派爭拗及改變他們的想法。他們的目標是扭轉網上討論的基調，抵制仇恨風暴。

BBC昨報道，由於登納特生於中東又是女性，她自稱「生平經歷的種族歧視太多了，不會為此所嚇倒」。而在她邀請別人共抗假新聞、仇恨信息洪流的時候，很多人皆表示：「好棒。我面對這些一直感覺孤單。」

網絡志願軍 成員逾10萬

提到創立這支網軍的源起，她說從前只是「不理會和封鎖」在社交媒體上散播種族主義與厭女（misogynous）信息的人，直至2016年春，驚見連平時友善的朋友也成了散播仇恨的源頭。她研究背後原因，發現他們受數以百計仇恨群組與仇佷假新聞網站發出的種族主義、錯誤觀念所影響。她曾在那些仇恨群組上留言，但常受到數以千計怒民「圍攻」，於是她請一些朋友幫忙。「這群組悄悄成立，起初只得20人。我記得發帖寫過：『請你的朋友加入，讓我們可以至少有50人。』但現已逾10萬。」

2017年，登納特獲頒表揚促進文化交流成就的「林德獎」（Anna Lindh prize），但隨即引起關注，受到抨擊和死亡恐嚇，她和丈夫的私人敏感資料被公開，其父也受恐嚇，#Iamhere成員亦因遭受抨擊，人數由首年上升一度變銳減。

成名後遭起底 接死亡恐嚇

可是登納特義無反顧，#Iamhere的想法同時贏得共鳴，由瑞典延展至德國、意大利、英國、斯洛伐克、法國、波蘭等地，育成如今一支國際網絡志願軍。登納特說：「成員告訴我們，他們自參與以來，變得更具政治意識兼更善於爭論。他們也說，他們變得更有勇氣講出自己的想法，甚至在巴士和工作上。」她指出對抗虛假消息與不良言論，人人均可發揮作用，提供事實、糾正偏頗信息。「我們試圖證明，在社交媒體上是可以作事實討論的。我們希望留言部分變得更似一個社會，以此方式確保大家能講出想法和參與。」

（BBC/衛報/意大利網絡雜誌Sguardi di Confine）