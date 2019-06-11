多國嚴控處方量 病人憂乏藥止痛

常見鴉片類藥物包括嗎啡（Morphine）、芬太尼（Fentanyl）、美沙酮（Methadone）和曲馬多（Tramado）等，被用於緩解因癌症等疾病產生的劇痛，其有效成分會與大腦的神經受體結合，令受體接收較少與痛楚相關的神經傳遞物質。世界衛生組織（WHO）將部分鴉片類藥物列為善終護理的止痛所需藥物。不過，過量或長期服用鴉片類藥物可能會產生藥物耐受性，需加重劑量才有相同效果，一旦停藥更會出現不適症狀如出汗、便秘、嘔吐等，導致藥物成癮。由於鴉片類藥物的受體主要位於大腦控制呼吸的區域，高劑量更會令呼吸率下降，甚至致命。

2017年美4.7萬人過量服用致命

近年全球多國均出現濫用鴉片類藥物的現象。美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，2017年全美有多達4.7萬人因服用過量鴉片類藥物致死，而此前10年的死亡人數累計達40萬，上癮者亦多達170萬人。經濟合作與發展組織（OECD）上月發表報告，指出瑞典、挪威和英國等歐洲國家的鴉片類藥物致命情况急增，矛頭直指藥廠向醫護人員及病人的推銷中淡化副作用，導致過度處方，釀成危機。

雖然部分國家因監管令鴉片類藥物處方受控下降，美國聯邦政府亦開始循法律途徑向藥廠追究相關刑事責任，部分州政府亦研究強制減藥和興訟，不過不少病人擔心限制藥物令他們的痛苦無法緩解。《英國醫學期刊》（BMJ）公布的研究亦指出，鴉片類藥物會否上癮與病人本身的風險因素如心理狀况、是否有其他藥物成癮問題等有關，強制減藥恐弊多於利。