數碼療法助治鴉片類藥物上癮 全天候追蹤病况 待確認標準

明報記者 羅睿琪

專研數碼療法技術的科技企業Pear Therapeutics（PT）今年1月與瑞士諾華製藥（Novartis）旗下的山德士（Sandoz）藥廠合作，推出數碼療法產品reSET-O，並獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准用於對治鴉片類藥物成癮。reSET-O基本上是一個治療管理電腦程式，可提供為期12周的認知行為治療，須配合戒癮藥物丁丙諾啡（buprenorphine），在醫生監察下使用。病人須根據reSET-O的指示回答問題，包括回報用藥狀况、戒斷反應等資料，醫療團隊透過記錄監察病人的戒癮進度，給予適當提醒及訓練指示，最終目標為「重設」因藥物上癮而遭扭曲的腦部的反饋系統，令病人不再過度依賴藥物。

「袋中醫生」給予訓練指示

這款數碼療法產品成效相當卓越，臨牀測試顯示，配合傳統戒癮治療使用的第一代reSET在測試3個月後令40%病人戒除酒精、可卡因、大麻及其他成癮物質，而只接受傳統治療的病人只有17.6%成功戒癮。至於reSET-O則在測試的12周內令82.4%病人堅持治療，但只接受傳統治療的病人只有68.4%繼續治療。

PT臨牀及規管小組負責人馬里西奇（Yuri Maricich）向法新社稱，數碼療法是利用軟件治病的認可科學療法，能加強醫患接觸，提供即時診斷，適合為藥物成癮、抑鬱症等疾病的患者施予密切的行為治療。她強調，數碼療法產品的設計和生產過程嚴謹，在療效與安全性上，與一般藥物無異。美國達特茅斯學院科技與行為健康中心曾與PT及其他開發數碼療法的廠商合作展開療法臨牀試驗。中心總監馬希（Lisa Marsch）說，有關研究已持續數十載，但直至智能電話普及，終令療法成真，「人們可以將手機當作24小時全天候待命的袋中臨牀醫生」。

專家質疑屬普通數碼工具

數碼療法的前景日漸受注目。市場調查機構CB Insight指出，數碼療法展示管理糖尿病等長期疾病的全新方式，引起藥廠極大興趣，去年數碼療法創科公司的投資額倍增至8.11億美元（約63.3億港元）。另一市場調查機構Juniper更預期2024年數碼療法的市場規模將達到320億美元（約2500億港元）。

不過，亦有專家對數碼療法是否屬於「療法」有保留。美國醫療協會行政總裁馬達拉（James Madara）2016年便曾警告數碼療法只是無謂的名目，與一般計步器之類的數碼健康工具沒有區別。美國藥物品質管控權威《美國藥典》委員會成員利維（Michael Levy）指出，要推動數碼療法，除了訂立法規確保其療效與安全，亦有必要如普通藥物般建立品質標準，否則相關程式可能被不法者改頭換面，影響療效，難令醫患有信心。