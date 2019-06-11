哈薩克前總統欽點繼任人當選

中央選舉委員會昨宣布，托卡耶夫以70.8%得票率，壓倒得票16.2%的反對派候選人科薩諾夫（Amirzhan Kosanov）當選總統。執政29年的哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）3月突然宣布辭職， 將餘下任期的總統權力會交由其盟友、參議院議長托卡耶夫。不少人關注78歲的納扎爾巴耶夫可能在幕後繼續掌權，甚至長遠目標是讓其長女出任總統。

質疑選舉早內定結果的民眾周日上街，爆發3年來最大示威。示威期間爆發警民衝突，約500人被捕，當中包括兩名法新社記者。派了300名觀察員到哈薩克監察大選的OSEC昨表示，今次選舉是在一個被執政黨主導及限制批評者聲音的政治環境下舉行，且在投票日出現違規情况，正式程序被漠視，這意味不能保證有誠實公正的點票。

（法新社/衛報）