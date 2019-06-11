入閘選黨魁 約翰遜減稅牌爭民心

黨魁提名在當地時間昨晨10時展開，下午5時截止，每名參選人須獲最少8名國會議員支持才可「入閘」。約翰遜獲得最多的共57名議員支持，其次為高文浩及侯俊偉，分別獲34及30名議員力挺。約翰遜周日在《每日電訊報》撰文，承諾若他任首相，會將須繳付40%入息稅的「較高稅率」門檻，由年收入5萬鎊提高至8萬鎊，令300萬名中高收入人士只須繳交20%「基本稅率」。他估計，以上減稅措施涉及96億鎊（約957億港元），會動用應對無協議脫歐的資金儲備來填補有關開支，希望此舉能刺激英國經濟增長。

法總統：不付分手費如債務違約

約翰遜已獲得不少疑歐派議員支持，他日前接受《星期日泰晤士報》訪問時，便提出扣起390億鎊脫歐分手費，直至歐盟同意給予英國更好的脫歐協議。路透社昨引述接近法國總統馬克龍的消息人士說，若英國不支付脫歐費，等同主權債務違約，警告會有後果。另外，外相侯俊偉昨獲就業及退休保障大臣盧綺婷支持任黨魁，她表示在這嚴峻的時刻，英國需要一個老練的談判者及交易者、一個歐盟願意聆聽其意見的受尊敬政客，認為侯俊偉正是這樣一位認真的領袖，批評約翰遜無協議脫歐的弊處。侯俊偉周日表示，會再跟歐盟就脫歐協議談判，並稱這方面獲得德國總理默克爾鼓勵的信息。

高文浩上周承認20年前吸食可卡因後，表示當年避過監禁刑罰是「幸運」，強調自己從沒誤導政府官員。不過，要求他退選的聲音日漲，有報章近日重刊高文浩1999年撰寫的一篇批評中產專業人士吸毒的文章，保守黨前主席韋倩婷（Baroness Warsi）炮轟高文浩繼續參選是偽善。

（衛報/法新社/BBC）