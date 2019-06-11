美軍研加強中東部署 箝制伊朗 中央司令部司令謀略 異於特朗普方向

《華爾街日報》周一（9日）報道，麥肯齊（Frank Mckenzie）在5月初確認美國和盟友，及美國在伊拉克等地利益將受到的威脅後，就要求派出航母、轟炸機、軍隊和反導彈系統到當地。國安顧問博爾頓上月初表示，華府已派遣林肯號航母戰鬥群和轟炸機特遣部隊到中東地區，麥肯齊指有關部署帶來良好的穩定性影響。上周六（8日）他在「林肯」號航母向逾6000名官兵表示，他要求「林肯」號戰鬥群到中東目的是要穩定區內局勢，讓伊朗知道現在並非做蠢事的時間。

麥肯齊上周飛抵中東地區，並先後到訪伊拉克、卡塔爾和阿聯酋，又前往「林肯」號航母。他指出伊朗的威脅迫在眉睫，伊朗和它的代理人隨時都可能發動攻擊。有官員透露「林肯」號航母戰鬥群及其他軍力在5月初部署在中東後，伊朗的軍事準備處於極高水平，他們持續發現伊朗的船、潛艇和無人機出現，但未有攻擊行動。

「讓伊朗知非做蠢事時間」

麥肯齊考慮進一步提出增加在中東地區的軍力，確保美國在該區有長遠而有效的威懾力量，稱伊朗的威脅或顯示值得調整。他說：「提出增加資源之前我經過仔細、長時間和認真思考，但我們正基於事態的預計發展方向來討論。」他拒絕透露會要求增加什麼軍力資源，但指任何建議都要經過署理防長沙納漢，並配合美軍參謀長聯席會議主席鄧福德而提出；後者負責向白宮提出意見。

伊朗未有就麥肯齊的言論回應。德黑蘭早前曾批評美國是在找藉口開戰，指伊朗在該區的軍事部署屬防衛性質。若麥肯齊的建議落實的話，對特朗普的全球軍事部署或帶來重大轉變，因為特朗普政府的國安策略是逐漸從中東轉移到中俄競爭的威脅。

美國自1990年伊拉克入侵科威特起部署在中東地區的軍力不時有調整，例如去年美軍撤走數個部署於約旦、科威特和巴林的愛國者導彈連，過去20年來長久派到波斯灣的航母現改為不定期部署，軍隊亦逐漸撤出。然而同期美國對伊朗恢復制裁，把伊朗革命衛隊列為外國恐怖組織，德黑蘭政府聲言報復。麥肯齊稱，美軍減少當地部署會令伊朗以為可以去威脅美國及其盟友。

（華爾街日報/NBC）