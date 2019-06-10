拖延百年 聖家堂獲施工許可 2026年有望完工

建築大師高第作品 未竣工列世遺

聖家堂是哥特式風格建築，亦是世界上唯一尚未完工已被列為世界遺產的建築物，由西班牙建築師高第（Antoni Gaudi）設計，原本構思以12座塔以代表十二門徒，但在1926年高第遭遇交通意外身亡時大部分建築仍未落成，而設計原稿更在1930年代的一次火災中被毁。目前的建築工程是參照高第生前所造的石膏模型和設計原稿的照片而繼續施工。聖家堂每年吸引數以百萬計遊客參觀。

1885年首申許可 無審批結果

市政府稱，聖家堂於1885年首次申請興建許可後，一直無紀錄顯示當局的審批結果，原因不明，但教堂從未停止修建。

市政府上周五與聖家堂基金會達成協議，由基金會向市政府支付460萬歐元（約4090萬港元），而市政府則向基金會發出興建許可，有效期至2026年，盼結束聖家堂非法施工逾一世紀的「歷史性異常現象」。聖家堂的承建商認為，新批發的許可年期足以讓他們完成教堂中央的尖塔。該座尖塔完成後高度將達172.5米，令聖家堂成為全歐洲最高的宗教建築物。2026年是高第逝世100周年，各界期盼屆時聖家堂亦可正式完工。

（衛報/BBC）