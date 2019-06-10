國際觀察﹕英美特殊關係 啟示規避修昔底德陷阱／文：申世明

所謂「修昔底德陷阱」意味新興強國崛起威脅取代正在掌權的國家，引起衝突甚至戰爭。美國國安專家阿利森（Graham Allison）在其著作《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》中，分析了16個新興強權挑戰既有強國地位的歷史個案，當中只有4個個案免於開戰，美國崛起挑戰昔日殖民地宗主國英國便是其一。阿利森指出，在美國崛起的過程中，英美沒有爆發衝突，很大程度是因為英美政治領袖對現實的評估及認識。

美小衝突進逼 英外交圓熟

美國內戰結束後，經濟在19世紀末強勁增長，經濟規模在1870年代超越英國，到了1914年更增至英國的兩倍。經濟實力此消彼長令美國慢慢取代英國在西半球的地位。1895年，英屬圭亞那跟委內瑞拉鬧出領土糾紛，美國奉行門羅主義，主張美國是美洲實際主權擁有者，要求英國接受仲裁。英國本來不從，但在美國暗示不惜一戰後卻屈服。

英國當時並非沒有考慮跟美國開戰的可能，時任首相塞西爾便曾跟財相表示很可能跟美國開戰，命令海軍部檢視預算。雖然美國海軍其時規模比英國小，但第一海軍大臣研判，美國有足夠財力建立一支比英國強大的海軍。而英國既面對非洲戰事，又正防範另一新興強國德國，地理因素令美國的威脅對英國沒有那麼直接。基於現實考慮，英國轉為盡量避免跟美國有軍事衝突，第一海務大臣費希爾（Jack Fisher）甚至表明英國要盡力避免跟美國開戰，因為不可能避免恥辱慘敗，變相承認美國雄霸西半球。

阿利森認為，英國對美國的退讓現實主義是避免衝突的最關鍵因素。對英國來說，美國的威脅遠不及另一個新興強國德國嚴峻，因此英國面對德國便不像對美國般多番退讓。他形容，就算美國要求如何不合理，英國政治領袖也能找方法滿足，又不犧牲關鍵國家利益，展現了外交手腕的圓熟。歷史學家歐內斯特‧梅（Ernest May）亦稱，美國不像德國，雖然不斷在一些小衝突上對英國步步進逼，但卻小心避免威脅英國的實際安全。

接受現實研判時機 中美適用

在此個案中，阿利森歸納出3點教訓：一）政治家應接受現實，區分欲望及需要；二）研判時機是關鍵，若英國1861年判斷美國將威脅核心利益，會介入美國內戰支持南方，此後便可大大削弱美國的威脅，但時機一過英國便無計可施；三）兩國的共同文化背景有助阻止衝突。最後一點放在現今的中美之爭或不適用，但首兩點卻仍有參考價值。

申世明