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2019年6月10日星期一
國際要聞
白宮遏暖化異見 阻國務院專家作證
政府兩板斧 減氣候政策法律風險
稱以國可保留部分西岸 美使捱轟
委國重開邊境 國民湧鄰國購物資
安祖蓮娜祖莉訪哥倫比亞難民營
約翰遜威脅拒付脫歐「分手費」
英內政部被指歧視非洲學者 阻發簽證
國際觀察﹕英美特殊關係 啟示規避修昔底德陷阱／文：申世明
拖延百年 聖家堂獲施工許可 2026年有望完工
哈薩克大選 票站受衝擊
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蘇丹反對派啟「公民抗命」
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安祖蓮娜祖莉訪哥倫比亞難民營
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【明報專訊】美國女星安祖蓮娜祖莉（中）上周六（8日）以聯合國難民署（UNHCR）特使身分，到訪哥倫比亞一個由UNHCR管理的難民營，與營中兒童一同玩耍。營中有部分難民來自委內瑞拉。
（路透社）
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