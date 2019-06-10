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安祖蓮娜祖莉訪哥倫比亞難民營

【明報專訊】美國女星安祖蓮娜祖莉（中）上周六（8日）以聯合國難民署（UNHCR）特使身分，到訪哥倫比亞一個由UNHCR管理的難民營，與營中兒童一同玩耍。營中有部分難民來自委內瑞拉。

（路透社）

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