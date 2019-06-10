政府兩板斧 減氣候政策法律風險

修規管例 重新審視科學研究

美國環保局上月宣布就監管成本效益分析提出新規則，局長惠勒聲言要平衡成本和效益的評估，不能傾重一邊。批評者認為當局是想以成本太高為藉口，廢棄監管措施。部分工業界則支持修訂，聲言環保局以往基於「有問題和不透明」的假設。學者認為，特朗普政府如果想要變相廢掉成本效益分析的武功，將被人告上法院，屆時勝算不大。

與此同時，《紐約時報》上月揭發，特朗普政府正尋求確保最壞情况預測（worst-case scenario projections）將「不會自動」列入政府預測氣候變化的科學報告之內，首要目標是每4年要向國會提交一次的《全國氣候評估》，該報告由13個政府機構聯合編制。去年公布的報告中，特朗普政府官員被指試圖淡化研究結果。

華府內部試圖扭轉外界對氣候變化問題印象的不止特朗普及其委任的環保官員，以國務卿蓬佩奧為例，他上月在北極理事會發言時，一次都沒有提及氣候變遷，反而表明樂見北極冰帽消融帶來的經濟機會。

（華盛頓觀察家報/紐約時報）