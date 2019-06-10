白宮遏暖化異見 阻國務院專家作證

《華郵》率先報道，國務院高級情報分析師、喬治華盛頓大學兼任教授斯庫諾弗（Rod Schoonover）原定周三出席眾議院情報事務常設專責委員會舉行的聽證會，並會在事前提供書面證辭，內容關乎氣候變化對美國國家安全的影響。在白宮立法事務辦公室阻撓下，斯庫諾弗幾乎被禁止亮相聽證會，最終只容許他在聽證會發言，但拒絕批准他提交書面證辭。

《華郵》取得的書面證辭顯示，斯庫諾弗就氣候變化帶來的國安影響提出重大警告，跟特朗普和蓬佩奧近期言論背道而馳。證辭提到「氣候變化會對美國未來20年的國家安全有廣泛的影響，包括全球紛擾、政治不穩風險增加、各國圍繞資源的緊張關係升級、氣候相關的人道危機數字增加、新興地緣戰略競爭範疇和對軍隊的不利影響」。

只准國會發言 拒批書面證辭

斯庫諾弗的文件總結稱，在缺乏起緩和作用的因素和事件下，未來很有可能出現氣候變化複合效應帶來重要——有可能是災難性——的危險。他提到自己的分析是引述經同行審閱的科學期刊、以及政府頂尖科學家的研究。

《華郵》指國家安全委員會在證辭留下大量點評，消息人士指是來自白宮顧問哈珀（William Happer），這名科學家拒絕承認作為科學家既定共識的全球暖化問題。點評內容包括指摘證辭「不客觀」，指其引用大量「氣候預警宣傳，完全不是科學」，甚至指「同行審閱文獻的共識跟真相無關」。

《紐約時報》取得由任職於白宮立法事務辦公室的總統副助理格林沃德（Daniel Q. Greenwood）所寫電郵，顯示他表明證辭「不反映情報機關的協調立場，又或政府立場，因此不可能讓其獲批交上聽證會」。

學者：禁提基本事實前所未聞

白宮發言人拒絕評論內部政府評估的問題，國安會亦未肯回應《紐時》查詢。保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）學者奧恩斯坦（Norman J. Ornstein）則向《紐時》稱，白宮審查轄下機構向國會提交的證辭，以確保不會跟政府政策相違背，做法其實很常見，「但我從未聽過基本事實被刪除或禁止在證辭出現」。他進而解釋，白宮如今只准斯庫諾弗親自作證，但不准提交書面證辭的做法，實有重要影響，「口頭表述可被解讀為個人立場，但書面證辭是部門更正式的表態」。

（綜合報道）