白宮遏暖化異見 阻國務院專家作證

【明報專訊】《華盛頓郵報》和《紐約時報》先後報道，在一名國務院情報分析師即將出席國會聽證會，就氣候變化為美國帶來的國家安全影響提出重大警告前不久，白宮試圖阻止他書面作證。該分析師的說法跟特朗普政府向來的論調背道而馳，《紐時》更取得一名白宮高級助理的電郵，直指證辭未能反映政府立場，因此無法批准提交聽證會。美國輿論形容這是極罕見舉動，尤其是證辭內容只涉及基本事實，令人質疑白宮試圖將政府內部對氣候變化的關注聲音屏蔽。
《華郵》率先報道，國務院高級情報分析師、喬治華盛頓大學兼任教授斯庫諾弗（Rod Schoonover）原定周三出席眾議院情報事務常設專責委員會舉行的聽證會，並會在事前提供書面證辭，內容關乎氣候變化對美國國家安全的影響。在白宮立法事務辦公室阻撓下，斯庫諾弗幾乎被禁止亮相聽證會，最終只容許他在聽證會發言，但拒絕批准他提交書面證辭。
《華郵》取得的書面證辭顯示，斯庫諾弗就氣候變化帶來的國安影響提出重大警告，跟特朗普和蓬佩奧近期言論背道而馳。證辭提到「氣候變化會對美國未來20年的國家安全有廣泛的影響，包括全球紛擾、政治不穩風險增加、各國圍繞資源的緊張關係升級、氣候相關的人道危機數字增加、新興地緣戰略競爭範疇和對軍隊的不利影響」。
只准國會發言 拒批書面證辭
斯庫諾弗的文件總結稱，在缺乏起緩和作用的因素和事件下，未來很有可能出現氣候變化複合效應帶來重要——有可能是災難性——的危險。他提到自己的分析是引述經同行審閱的科學期刊、以及政府頂尖科學家的研究。
《華郵》指國家安全委員會在證辭留下大量點評，消息人士指是來自白宮顧問哈珀（William Happer），這名科學家拒絕承認作為科學家既定共識的全球暖化問題。點評內容包括指摘證辭「不客觀」，指其引用大量「氣候預警宣傳，完全不是科學」，甚至指「同行審閱文獻的共識跟真相無關」。
《紐約時報》取得由任職於白宮立法事務辦公室的總統副助理格林沃德（Daniel Q. Greenwood）所寫電郵，顯示他表明證辭「不反映情報機關的協調立場，又或政府立場，因此不可能讓其獲批交上聽證會」。
學者：禁提基本事實前所未聞
白宮發言人拒絕評論內部政府評估的問題，國安會亦未肯回應《紐時》查詢。保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）學者奧恩斯坦（Norman J. Ornstein）則向《紐時》稱，白宮審查轄下機構向國會提交的證辭，以確保不會跟政府政策相違背，做法其實很常見，「但我從未聽過基本事實被刪除或禁止在證辭出現」。他進而解釋，白宮如今只准斯庫諾弗親自作證，但不准提交書面證辭的做法，實有重要影響，「口頭表述可被解讀為個人立場，但書面證辭是部門更正式的表態」。