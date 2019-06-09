英女同志拒當眾接吻遭襲擊 5人被捕

定性仇恨犯罪 文翠珊譴責

28歲的傑莫納特（Melania Geymonat）是受害人之一，她上周五在facebook憶述遇襲經過，並上載與女友事後血流披面的照片，引起廣泛關注。她表示，她們上月30日凌晨乘搭巴士，數名青年忽上前挑釁，要求她們當眾接吻，又稱其為「女同性戀者」，並描述性愛姿勢。傑莫納特初時嘗試開玩笑應對，其女友則表現得身體不適希望他們停止，惟青年變本加厲，並向她們投擲硬幣，拳打腳踢，搶走其手袋及手機後逃去。

她們上周五接受英國廣播公司（BBC）訪問時，坦言至今仍對事件感憤怒，但不會因而害怕展現性取向。她們又認為事件不止針對女同性戀者，而是針對女性，顯示不少人的權利及基本人身安全面臨威脅，盼藉此鼓勵大家挺身而出正視事件。

文翠珊形容襲擊令人髮指，表示社會必須攜手杜絕針對性小眾族群的暴力。郝爾彬則表明不會容忍恐同及厭女的暴力行為，並對兩名受害人表示支持。倫敦去年共錄逾2300宗涉及恐同的仇恨襲擊，較2014年增逾800宗。

（衛報/BBC）