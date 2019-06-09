承認20年前曾吸食可卡因 高文浩盼無阻角逐保守黨魁

「政客從政前都有自己生活」

政治記者貝內特（Owen Bennett）在即將出版的高文浩傳記Michael Gove: A Man in a Hurry中，提及高文浩2016年競逐保守黨黨魁之位期間，曾跟幕僚預測傳媒可能發問的問題，其中高文浩被幕僚問到曾否吸毒，他回答：「有，可卡因。」當時高文浩被勸告不應直接承認吸毒，而是好像前首相卡梅倫般稱政客從政前都有其私生活。

51歲的高文浩上周五（7日）回應英國《每日郵報》查詢時，承認自己在30多歲任職記者時，曾多次在社交活動中吸食可卡因，「那書的內容正確，我確實曾吸毒，我深感後悔，毒品傷害生命、很危險，這是一個錯誤。回望過去，我希望自己沒有這樣做過」。他認為，過去的違法行為不應成為阻礙他擔任首相的因素，「那是20年前的事，沒錯，這是個錯誤，但我不認為過去的錯令你失去資格」。他表示，現在應由國會的同僚及保守黨黨員決定他應否擔任領袖，「我認為所有政客從政前都有自己的生活。當我還是一名記者時，我沒想過會從政或從事公共服務」。

料無阻倫敦支持 保守地區難料

《每日郵報》編輯沃爾特斯（Simon Walters）認為高文浩承認吸毒，不太可能影響國會議員或首都區黨員對他的支持，但倫敦以外較保守的地方則較難預料，「例如漢普郡彼得斯菲爾德（Petersfield），當黨員決定投票時，他們對這些事會採取較傳統的看法，可能會認為這是一個嚴重問題」。承認年輕時曾吸食大麻、同競逐黨魁的前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）表示，高文浩吸毒發生在很久之前，認為不會影響他參選，更表示頗欣賞對方的誠實。

多名角逐黨魁者亦曾承認吸毒，包括前外相約翰遜（Boris Johnson）曾承認19歲時試過吸可卡因、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）曾於伊朗吸食鴉片；外相侯俊偉（Jeremy Hunt）曾於印度飲大麻乳酪。

保守黨黨魁提名周一（10日）截止，周四起國會議員會展開幾輪投票，直至選出最後兩強，6月22日由保守黨黨員投票，預計4周後會宣布勝出者。目前有11名參選人，2005年當選國會議員、2010年進入政府擔任教育大臣的高文浩，在博彩公司賠率中排第3，落後約翰遜及侯俊偉。

（衛報/每日電訊報/BBC）