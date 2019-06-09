特朗普轉軚 斥不應花錢登月

指「月球屬火星」惹熱議

特朗普在帖文中說：「就我們現時所花的金錢而言，NASA不應再談論登陸月球——我們在50年前已經做到了。他們應該聚焦在遠大於我們現在所做的事，包括火星（月球是其一部分）、國防和科學上。」特朗普的「月球屬於火星論」引起熱烈討論，法新社指相信他所說的是NASA應有更長遠的目標，即以月球為進軍火星的中轉站。NASA署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）隨即在Twitter回應稱：「如總統特朗普所言，NASA正準備利用月球將人類送到火星！」

美國媒體監察組織「媒體對美國至關重要」（Media Matters for America）有調查員分析，特朗普或受到霍士財經頻道主持卡武托（Neil Cavuto）的言論刺激。卡武托在特朗普發文前1小時，曾在節目上對登月任務表示質疑，反問：「我們不是在幾十年前就已完成登月任務嗎？」

NASA上月底公布新登月任務「阿耳忒彌斯」（Artemis）的時間表，預計2024年派人登陸月球，並在2028年於月球表面建基地。特朗普及其政府向來支持提早派人落實登月任務，他在2017年簽署命令，指示NASA重啟送人上月球的計劃，為火星之旅作準備。政府上月亦要求國會增加NASA明年16億美元（約125億港元）預算。

（法新社/路透社/衛報）