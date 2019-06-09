美開放國際太空站旅遊 旅費最少4.5億

NASA：非為牟利 盼幫補開支

NASA將與民營太空科技公司SpaceX及波音合作，有關公司負責挑選遊客及接載來往太空站，對象不限於美國公民。兩公司目前正為NASA研發太空船，包括SpaceX「載人龍飛船」（Crew Dragon）及波音的「Starliner」，兩款太空船最快今年底完成測試，太空站旅行最快明年成行，預計每年舉辦兩次，每次最長可逗留30日，每年最多能有12人到訪。SpaceX及波音負責太空船交通費定價及收費，NASA則會收取遊客在太空站逗留期間所需用品及服務費，例如使用維生儀器及廁所，每晚收費約1.1萬美元（8.6萬港元），食物、空氣及醫療設備等日常用品則近2.3萬美元（約18萬港元），電力及上網服務均要額外收費。

允拍商業廣告 測試研發產品

NASA公布的其他商業活動包括允許企業在太空站拍攝廣告、測試產品及研發在無重環境下有助製造的物料，例如光纖電纜等，當局預料將分配太空站5%的資源予商業活動。 NASA財務總監德維（Jeff DeWit）指出，今次計劃並非旨在牟利。當局期望藉此幫補太空站的開支，以騰出資金撥到其他項目，例如在月球建新太空站及在2024年派人登陸月球。

美國過去一直禁止開放太空站作旅遊或商業用途，惟近年華府有意將太空站私營化。太空站每年營運開支達30億至40億美元（約234億至312億港元），華府去年曾提出於2024年後停止撥款，把太空站交由私人公司營運。太空站由美國及俄羅斯等國家共同擁有，俄羅斯2001年曾將美國富豪蒂托（Dennis Tito）送上太空站旅行，當時收費約2000萬美元（約1.5億港元），太陽馬戲團創辦人拉里伯蒂（Guy Laliberte）亦曾於2009年到訪太空站。

（法新社/金融時報/The Verge）