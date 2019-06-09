特朗普兩張牌助競逐連任

智庫：促進中美洲經濟才治標

美國中左派智庫「國際政策中心」美洲項目主任卡爾森（Laura Carlsen）在《今日美國報》撰文，形容特朗普打「關稅牌」，只會懲罰美國人和墨西哥人，無助修補邊界。她形容真正有效的方案是促進中美洲和墨西哥南部的經濟，減少人蛇偷渡誘因。卡爾森質疑特朗普只執著即時打擊，無心探討授人以漁，並非尋求解決方案，只為了爭取政治利益，其關稅言論背後真正焦點在明年大選，就像他2016年競選時般大打「反移民牌」。

每陷困局 出招轉移焦點

《大西洋月刊》網站上周二刊登的分析文章指出，每當特朗普發覺無法控制輿論走向，就會祭起「邊境安全牌」和「貿易牌」。文章引述白宮高級競選顧問稱，特朗普認為它們是「重置按鈕」，可以觸怒兩黨議員，足以搶走注意力，哪管之後一周有什麼手尾，「這就像其安樂氈（指包裹嬰兒讓他們取得安全感以入眠的毛氈），他知道霍士等保守派媒體會立即歸邊，改變其基本盤的談論焦點」。《大西洋》形容這招屢試不爽，就像特朗普打出墨西哥關稅牌前，原本外界焦點都在「通俄門」特別檢察官米勒的聽證會，但如今輿論的焦點都明顯轉向移民問題。

一名白宮前高官解釋，特朗普的直覺是堅信美國民眾支持自己在移民和貿易的政策，即使黨領袖不同意。另一白宮高官更稱，特朗普喜歡其移民和貿易立場，令自己顯得超脫於兩黨建制之外，同時可以肯定人們會聽其說法。《大西洋》質疑，在彈劾威脅漸增之際，特朗普或會緊抱「關稅牌」不放。

（今日美國報/大西洋月刊）