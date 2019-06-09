「增派國民衛隊堵截 接收等候美審批人士」 墨加強遏偷渡 美停徵關稅計劃

審批等數年 擁工作學習醫療權

美墨兩國的聯合聲明表示，墨西哥答應「採取前所未有的行動，加強執法遏止非正常移民」，國民衛隊周一起將部署全國阻截人蛇北上美國，尤其是與危地馬拉接壤的南部11個鎮。墨西哥又同意美國立即擴大現行在美國南部邊境實施的「移民保護協議」，接受美國把尋求庇護者遣返墨西哥等候甄別；墨西哥承諾會接收他們，並在他們等候申請批核期間擁有求職、求學和享用醫療服務的權利。墨西哥外交部6月6日晚說，南部邊境將部署達6000名國民衛隊。

墨未表明會否全數接收

經墨西哥入境美國的偷渡者庇護審批程序需時可達數年，墨西哥現已收容了8835名等待批核的人，美國還準備遣送扣留於邊境的18,778人。墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）未表明是否全部接收，惟稱收容人數將視乎堵遏政策成效。

埃布拉德在達成協定後表示，墨西哥將採取行動瓦解人蛇網絡、密切與美國協調分享移民的資訊。美國除了暫停徵收關稅外，亦將加快中美洲與墨西哥南部的多個投資開發項目，按去年底宣布的救濟方案，總涉58億美元（452.4億港元）。

埃布拉德上周率三人代表團赴華盛頓，連日與美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等官員開會磋商。在談判期間，美國官員屢指墨西哥方面未能提出滿足特朗普的做法。特朗普政府官員要求墨西哥更改庇護規定，讓美國更易於拒絕危地馬拉、洪都拉斯和薩爾瓦多的庇護申請。惟墨西哥慮及政治和經濟成本，一直拒絕。在今趟協議中，墨西哥也未應允變改，例如沒有提及美國所推、要求移民向墨西哥而非美國尋庇護的《安全第三國協議》。

專家：危機暫化解 麻煩未解決

為促使墨西哥協助阻截拉美民眾偷渡往美國，特朗普5月30日厲言向墨西哥徵關稅，由5％起按月逐增至10月的25％，使兩國經濟、外交關係緊張，還威脅到在墨西哥設有生產線的北美廠商。墨西哥八成出口貨品皆輸往其最大貿易伙伴美國，墨西哥也佔美國貿易總額15%。

美國企業和經濟學者均警告，一旦落實加徵關稅，不僅將衝擊墨西哥導致經濟萎縮，相關稅項成本亦會轉嫁至美國社會。按照2018年包括黃瓜、雪櫃、汽車、化學品等一年近3500億美元的輸美貨品計算，5％關稅已約達170億美元（1326億港元）。很多參議院共和黨人擔心這措施會損害美國公司和消費者，激烈反對。

雖然美墨暫時化解一場危機，惟分析家表示，特朗普距爭取連任剩下不到一年半，墨西哥與移民議題料將不時浮面，隨時再拿關稅脅迫。美國威爾遜國際學者中心主任伍德（Duncan Wood）說：「墨西哥可以鬆一大口氣，但是麻煩並未消失，儼如一把架於墨西哥頭上的劍。」

（紐約時報/華爾街日報/金融時報）