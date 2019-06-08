約會程式助濫交 「情况令人憂慮」 世衛：性病新症日增逾百萬

世衛周四發表報告稱，2016年15至49歲人士間，有3.76億餘宗感染衣原體（chlamydia）、淋病（gonorrhea）、梅毒（syphilis）及寄生蟲病滴蟲病（trichomoniasis）的新病例，即每日新增個案逾100萬宗，相當於每25人有1人至少新感染上述4種性病之一，病例比世衛此前估計高5%。

每25人一患病 20萬嬰兒命喪梅毒

4大性病可由性交、懷孕和血液傳染，能影響性器官及生殖系統，除了可造成痛楚，還會導致不孕症、神經和心血管疾病等。婦女懷孕中感染而欠妥善治理，可致胎兒死亡、新生兒夭折，或致胎兒敗血症、失明等。2016年僅梅毒就估計造成約20萬胎兒和新生嬰兒死亡，為嬰兒夭折主因。

無徵狀難控疫 盼2023剔除關注

這些性病雖然可藉安全的性行為預防和用抗生素治療，但由於輕忽或無徵狀，令傳播情况惡化。此外，恥於求治、長效盤尼西林（benzathine penicillin）全球短缺和抗藥性淋病菌株日益增加，都令控制性病蔓延困難。

世衛生殖健康和研究部門的特奧多拉．威（Teodora Wi）說，約會應用程式之類使人們發生性事變得容易，另由於容易醫治，人們變得「過度自信」，使用本來能夠預防性病的安全套比率低。世衛「全民健康覆蓋」行政總監薩拉馬（Peter Salama）在新聞發布會上說：「全球遏止性傳播病蔓延方面，令人憂慮地缺乏進展。這是一次警覺呼籲，旨在確保每個人、每個地方，都得到預防和治療這些使人衰弱疾病所需的服務。」世衛在謀求改善國家和全球對性病的監測，確保提供有關全球感染和負擔程度的準確信息，並希望2023年前，可使性病不再列為公共衛生關注項目。

（世界衛生組織/衛報/今日美國報）