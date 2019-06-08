阿聯酋商船受襲報告：外國策動蛙人施襲

阿聯酋、沙特和挪威周四（6日）聯合發表報告，稱初步調查顯示，當日襲擊要有專人駕駛快艇，並由受訓的潛水員利用「吸附雷」（Limpet mine）施襲；吸附雷為一種利用磁力吸附在船底的爆炸品。文件指出事件仍在調查，但顯示很可能是由代表某國的人所策劃的複雜且經協調的行動。當日受襲的船包括2艘沙特運油輪、1艘挪威運油輪和1艘阿聯酋貨輪，地點位於霍爾木茲海峽對出水域。報告沒有點明伊朗是襲擊幕後黑手，伊朗亦曾否認與事件有關，然而沙特駐聯合國大使穆阿利米（Abdallah al-Mouallimi）表示伊朗要為事件負責，又說：「如我們容忍這些具象徵意義的攻擊，往後會陸續有來。」

沙特指伊朗要負責 俄：沒證據

美國國家安全顧問博爾頓上周指很可能是伊朗用水雷施襲，他出訪阿布扎比期間表示：「毫無疑問華盛頓任何人都知道誰要負責。」俄羅斯駐聯合國副大使薩夫羅科夫（Vladimir Safronkov）則指報告沒證據顯示與伊朗有關，不應就此下結論。

伊朗與美國自後者退出伊朗核協議後關係緊張，上月華府更派出航母編隊和轟炸機到中東地區應對威脅。然而，主管中東地區的中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）表示，伊朗因應美國在波斯灣的威懾力量而有所收斂，但他仍然關注伊朗潛在威脅，不排除要求增派美軍加強防範。

（路透社/法新社/衛報）