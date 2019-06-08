最大輸出國 澳洲擬入口天然氣防缺電

關燃煤發電站 能源供應不足

澳洲的LNG主要出口到中日韓等亞洲國家，能源研究及顧問機構Wood Mackenzie預計，澳洲今年將會出口逾8000萬公噸的LNG，較去年上升近1000萬公噸。雖然澳洲政府近年開始限制LNG生產商出口量，惟仍未能滿足國內需求，估計當地東岸將於2023年出現能源短缺，當地的天然氣價格自2015年以來已上升1倍。

面對電價高昂及供電不穩等問題，部分製造業廠商憂慮未來沒有足夠電力營運工廠，威脅將旗下設施遷往海外。

澳洲雖蘊含豐富天然氣，但缺乏覆蓋全國的輸送管道，包括澳洲礦業大亨福里斯特（Andrew Forrest）在內的能源企業則支持進口LNG。他們建議利用大型貨輪，建立海上貨運站存放進口的LNG，確保未來可穩定供電。福里斯特稱，這個方法的成本遠低於興建管道，將西岸的海上天然氣送到東岸。由他旗下公司主導的財團「澳洲工業能源」（AIE）4月已獲新南威爾士省政府批准，在悉尼以南的海港建立該州首個進口LNG貨運站，計劃出租一艘長逾300米的貨輪，聲稱足以應付該州每年七成需求，預計2020年底啟用。

貿易戰有利澳洲接收美天然氣

當地有評論批評，西岸的海上天然氣雖距離悉尼及墨爾本等城市逾4800公里，但福里斯特卻打算從美國等更遠的地方進口天然氣。不過在中美貿易戰下，中國提高美國的LNG進口關稅，這有利澳洲接收美國LNG。

（華爾街日報/金融時報）