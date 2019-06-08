中國核武發展成關注點

「在未來10年，中國在其史上對核武庫最迅速的擴張和多樣化進程中，很可能會將其核庫存加倍。」美國國防情報局局長阿什利（Robert Ashley）上月底在哈德遜研究所發表演說時，點名指北京將加速建立其戰略核武庫。他接着再質疑中國和俄羅斯秘密測試低當量核武，違反《全面禁止核試條約》 （CTBT）。

阿什利的言論印證了特朗普政府對中國核武發展的憂慮。特朗普去年解釋退出《中導條約》曾稱：「如果俄羅斯這樣做，如果中國這樣做，我們卻仍遵守這一協定，那是不能接受。」《時代》周刊一篇分析文章形容，特朗普表達了意願，想藉跟中國和俄羅斯簽署無所不包的軍備條約，來與兩國達至「後冷戰低蕩」（post-Cold War détente；低蕩為冷戰術語，指美蘇關係緩和的時期），但北京不感興趣，莫斯科亦反應冷淡。

（Slate/時代）