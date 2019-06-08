【明報專訊】特朗普政府任內不時廢棄國家昔年簽署的國際條約或協議，《跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定》（TPP）、《巴黎協定》和伊朗核協議等都是例子。其一最受爭議的是去年10月退出《中導條約》，促使俄羅斯今年2月亦宣布暫停執行，如今連《新削減戰略武器條約》（New START）亦面臨無以為繼，更令特朗普政府飽受造成核軍備競賽的指摘。但在核裁軍問題上，特朗普政府關注點不止俄羅斯，還包括軍力不斷上升的中國。
中國核武發展成關注點
「在未來10年，中國在其史上對核武庫最迅速的擴張和多樣化進程中，很可能會將其核庫存加倍。」美國國防情報局局長阿什利（Robert Ashley）上月底在哈德遜研究所發表演說時，點名指北京將加速建立其戰略核武庫。他接着再質疑中國和俄羅斯秘密測試低當量核武，違反《全面禁止核試條約》 （CTBT）。
阿什利的言論印證了特朗普政府對中國核武發展的憂慮。特朗普去年解釋退出《中導條約》曾稱：「如果俄羅斯這樣做，如果中國這樣做，我們卻仍遵守這一協定，那是不能接受。」《時代》周刊一篇分析文章形容，特朗普表達了意願，想藉跟中國和俄羅斯簽署無所不包的軍備條約，來與兩國達至「後冷戰低蕩」（post-Cold War détente；低蕩為冷戰術語，指美蘇關係緩和的時期），但北京不感興趣，莫斯科亦反應冷淡。