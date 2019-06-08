2021年到期 批美沒誠意 普京警告退出戰略核武條約

New START限核彈頭長程載具

New START為限制美俄核彈頭與載具的具法律約束力條約，前身為美蘇在冷戰後簽訂的《削減戰略武器條約》，2010年4月8日在布拉格簽署，翌年生效，為期10年，可續約最多5年。條約規定於2018年2月前，將戰略性導彈發射器減半，並限制已部署的戰略性核彈頭、導彈及轟炸機的數量。

普京周四（6日）出席在聖彼得堡舉行的經濟論壇，他在國際記者會上批評華府沒誠意認真談判核協議延期，不諱言俄方有可能放棄。他說：「如果沒有人想要延長協議——New START——好吧，那我們也不想這樣做了。我們說過100次，我們準備好（延長協議），但迄今沒有正式的談判進程。」普京將核武限制比喻為被封印的火龍，警告失去New START的束縛「不可想像」，「如果我們任由這條『火龍』不受控制，如果我們讓其走出（封印）瓶子」。他說：「那這不會再有任何工具可用來限制軍事競賽，例如在太空部署武器，這意味着核武會在任何時候都威脅每一個人。」

指俄不怕擱置 「已發展新武器保安全」

普京表示，對全球各國就核擴散問題保持「徹底沉默」感到困惑，指自己5月底跟美國總統特朗普通電話時曾談到這議題，對方回應稱亦感憂慮。他補充指美國國務卿蓬佩奧上月訪俄時亦以「類似方式」表達關注，但「如果他們（美方）這樣想，將有必要採取實際措施邁向合作」。他形容所有核武國——無論它獲承認擁核與否——都應參與未來談判。但普京表明，俄羅斯不害怕擱置New START，因為該國已發展出新一代武器，足以長遠「保證俄羅斯安全」，例如在超音速武器上領先競爭對手。

美國民主黨人亦對特朗普政府表現缺乏相關談判需要感到憂慮，包括眾議院外交委員會主席恩格爾在內的8名資深國會議員周三聯署致函特朗普，敦促他推動New START延期至2026年。聯署信中提到，未能延長協議而放棄協議帶來的利益，將會對戰略穩定和美國安全造成「嚴重錯誤」。

美議員致函特朗普延期

俄羅斯非官方國際文傳電訊社昨日引述克宮發言人佩斯科夫稱，普京有機會在本月底大阪二十國集團（G20）峰會期間跟特朗普會面。

斯洛伐克外長則向俄國塔斯社稱，「特普會」也可能在8月二人獲邀前來布拉迪斯拉發出席「斯洛伐克民族起義」75周年紀念活動時進行。

（路透社/德國之聲/RT）